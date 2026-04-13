Neue «Heidi»-Serie von RTL: Die Hauptdarstellerin steht fest

Neah Hefti aus Zürich setzte sich im Casting gegenüber etlichen Mitbewerberinnen durch. Es durften sich nur Mädchen aus der Schweiz bewerben. «Als ich dann die Zusage bekam, hatte ich Megafreud. Als erstes habe ich es meiner Grossmutter Adelheid verraten, die wir einfach Heidy nennen», sagte die Sechstklässlerin dem Schweizer Portal «20 Minuten».