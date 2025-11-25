Neue Heimat für «Sissi»: RTL zeigt Trilogie zu Weihnachten am Stück

Die Sendetermine der «Sissi»–Trilogie an Weihnachten bei RTL

Los geht es am 24. Dezember um 20:15 Uhr mit «Sissi». Romy Schneider wurde 1955 mit ihrem ersten Auftritt als Kaiserin Elisabeth zum Superstar. Im Anschluss zeigt RTL um 22:20 Uhr die Fortsetzung «Sissi – Die junge Kaiserin» von 1956. Darin lernt Sissi, dass das Leben am Hof von Kaiser Franz Josef kein Zuckerschlecken ist. Um 0:20 Uhr rundet «Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin» (1957) den Nostalgieabend ab.