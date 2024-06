Neue Hits, alte Klassiker: Der Soundtrack zur Fussball-EM 2024

Im Lied, das der offizielle EM–Song des ZDF ist, schwingt Nostalgie mit («Spring‹ auf Latern›n, wir sind im Fieber. Und mit ein bisschen Fantasie ist das noch mehr als ein Spiel. Kindheit, Kickplatz, alle Kids geh‹n raus. Panini–Heft ausverkauft») und vermittelt im Refrain optimistische Stimmung («Glaubst du an mich? Ich glaub› an dich. Will, dass es für immer ist. Glaubst du an mich? Ich glaub‹ an dich. Hab›n uns viel zu lang vermisst»).