Neue «Kaiser»-Doku «Beckenbauer» läuft Anfang 2024 im TV

Die Doku ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und soll laut einer Pressemitteilung am 8. Januar zur Primetime im Ersten ausgestrahlt werden. Für das 90–minütige Porträt seien zahlreiche Stunden an Archivmaterial sowie tausende Fotos ausgewertet worden. In dem Film sollen demnach unter anderem auch ehemalige Mannschaftskameraden Beckenbauers, damalige Gegner, Politiker und Wegbegleiter zu Wort kommen – darunter sein Bruder Walter, seine Ex–Frau Sybille, Lothar Matthäus (62), Wolfgang Schäuble (81) und Joschka Fischer (75).