Neue KI-Funktion: Google stellt «googeln» auf den Kopf

Seit Mai 2024 integriert Google generative KI in seine Suchfunktion, um eine effizientere Recherche zu ermöglichen. Die sogenannte «KI–Übersicht» wurde zunächst in den USA eingeführt und ist nun auch in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern in der jeweiligen Landessprache sowie auf Englisch verfügbar. Die Funktion soll vor allem dabei helfen, komplexe Fragen schneller zu beantworten, indem sie eine kompakte Zusammenfassung liefert und gleichzeitig weiterführende Links bereitstellt.