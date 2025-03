Neue Klage gegen Sean Combs: Frau wirft ihm sexuelle Belästigung vor

Prozess gegen Diddy soll im Mai beginnen

Sean «Diddy» Combs sieht sich seit November 2023 mehreren Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und körperlicher Gewalt gegenüber. Nachdem seine Ex–Partnerin Cassie Ventura ihn öffentlich beschuldigt hatte, folgten weitere Klagen, darunter Vorwürfe aus den 1990er Jahren und neuere Fälle. Im September 2024 wurde er in New York wegen schweren Straftaten wie Erpressung und sexueller Ausbeutung verhaftet und sitzt seither in Brooklyn in Untersuchungshaft. Sein Prozessbeiginn ist für Mai 2025 angesetzt. Seither wurden zusätzliche Klagen gegen ihn eingereicht, darunter von einem männlichen Escort und nun von Sara Rivers. Diddys Anwalt trat im Februar 2025 zurück und seine Kautionsanträge wurden mehrfach abgelehnt.