Neue Klage: Hat Sean «Diddy» Combs eine Frau zum Sex gezwungen?

In der Anklageschrift behauptet English, die unter ihrem Künstlernamen Omunique in der Erotikbranche aktiv war, dass sie zirka 2004 zum ersten Mal Diddy getroffen habe, als ihr Freund für einen Modeljob beim Rapper vorsprach. Von Anfang an sei alles sehr «verrückt» gewesen. So habe Diddy sie, ihren damaligen Partner und ein weiteres Model aufgefordert, ihn oral zu befriedigen, um den Job zu bekommen. Ihr Freund habe das Angebot abgelehnt, jedoch hätte er in der Folge einen zweiten Vorschlag unterbreitet bekommen: Wenn er English überrede, als Go–Go–Tänzerin bei einer der Diddy–Partys in den Hamptons zu arbeiten, würde er den Modeljob doch noch bekommen.