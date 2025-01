Neue Klagen im Fall von Blake Lively und Justin Baldoni

In der in Los Angeles eingereichten Klage werden dem Bericht zufolge 250 Millionen US–Dollar Schadenersatz gefordert. Baldonis Seite werfe der Zeitung vor, in einem Artikel vor Weihnachten unkritisch eine «eigennützige Darstellung» Livelys übernommen zu haben. Es seien etwa angeblich vorsätzlich Informationen weggelassen worden, die den Ausführungen der Schauspielerin zu den sich ereigneten Vorkommnissen widersprechen. Die Zeitung plane sich energisch gegen die Klage zu verteidigen, heisst es in einem Statement. In dem Artikel sei «akribisch und verantwortungsvoll» berichtet worden.