Neue Kommissarin für den Dortmund-«Tatort» steht fest

«Blut und Wasser» ist laut der Mitteilung als Kammerspiel angelegt und spiele über weite Strecken im Innern eines Hauses: «Die klaustrophobische Atmosphäre verstärkt den psychologischen Druck auf alle Beteiligten.» Auch Fabers Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin werde direkt auf die Probe gestellt. Er merkt schnell: «Leo Sturm ist eine aussergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork. Und mindestens eine Kollegin auf Augenhöhe ist.» Während Faber und Sturm im Haus ermitteln, hält die Leiterin der Dortmunder Mordkommission Ira Klasnić die Fäden im Präsidium zusammen.