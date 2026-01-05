Neue «Let's Dance»-Staffel: Auch Esther Schweins tanzt mit

Wohl schon bald heisst es bei RTL und RTL+ wieder: «Let's Dance»! 14 Kandidatinnen und Kandidaten werden in der neuen Staffel des beliebten Showformats auftreten, um sich den «Dancing Star»–Titel zu schnappen. Nur wenige Stunden nachdem der Sender die erste Kandidatin der anstehenden Staffel enthüllt hat, legt RTL direkt nach. Auch Esther Schweins (55) wird dabei sein.
Esther Schweins: Diesmal ohne Drehbuch vor der Kamera
«Esther Schweins tauscht Drehbuch gegen Tanzschuhe», teilt der Sender auf dem offiziellen Account der Show bei Instagram mit. Die Schauspielerin blickt mit «aufgeregter Vorfreude» auf die kommende 19. Staffel, wie sie in einem Video erzählt, das auf der RTL–Homepage veröffentlicht wurde. «Ich freue mich und ich weiss überhaupt noch nicht, wie das alles gehen soll», lacht Schweins.
Schon jetzt stelle Schweins sich die Frage, ob wohl «Arme und Beine miteinander arbeiten» werden. Auch ist sie offenbar nicht sicher, ob sie als «Choreografie–Legastheniker» die Schrittfolgen im Kopf behalten können wird. «In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus», erklärt sie im Gespräch mit dem Sender weiter. «Ich habe einfach Lust auf die grosse Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen: Tanzen!»
Was bislang bekannt ist: Die 55–Jährige wird sich gegen Vanessa Borck (29), alias «nessiontour», beweisen müssen. Die Influencerin und ehemalige «Princess Charming» war ebenfalls am 5. Januar von RTL als erste Teilnehmerin angekündigt worden.
Geht es in einem ähnlichen Takt weiter, dürften alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten sehr bald bekannt sein. Wann die nächste Staffel startet, hat der Sender bisher noch nicht offiziell bekanntgegeben. Vermutlich dürften die neuen Folgen bereits in einigen Wochen, wohl ab Ende Februar, zu sehen sein.