Neue Liebe? Heather Locklear und Lorenzo Lamas sollen ein Paar sein

Auch Lorenzo Lamas – Frauenschwarm der 80er und 90er Jahre in «Falcon Crest» und «Renegade» – bringt reichlich Beziehungserfahrung mit: Er war sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder. Sohn AJ (42) und Tochter Shayne (40) stammen aus seiner Ehe mit der verstorbenen Michele Smith, die von 1983 bis 1985 dauerte. Tochter Paton (37) hat er mit Daphne Ashbrook, mit der er von 1986 bis 1988 liiert war. Die Töchter Alexandra (28), Victoria (26) und Isabella (25) stammen aus seiner Ehe mit Shauna Sand, die von 1996 bis 2002 dauerte. Von 1981 bis 1982 war er mit Victoria Hilbert verheiratet, von 1989 bis 1993 mit Kathleen Kinmont, von 2011 bis 2018 mit Shawna Craig und von 2023 bis 2025 mit Kenna Scott verheiratet.