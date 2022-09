Neue Liebe: Rachel Bilson ist wieder in einer Beziehung

Rachel Bilson (41) ist wieder in einer Beziehung. Das gab die Schauspielerin im «Call Her Daddy»-Podcast mit Gastgeberin Alex Cooper (28) bekannt. «Bist du momentan Single?», lautete eine Frage an die 41-Jährige, die sie mit «Nein, bin ich nicht» beantwortete. Die «O.C., California»-Darstellerin verriet die Identität ihres neuen Freundes nicht.