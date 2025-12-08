Neue Liebe? Stefano Zarrella heizt die Gerüchteküche an

Immer wieder bezeichnete sich Stefano Zarrella als Single. Im Juli verriet er in einer Instagram–Fragerunde, wie seine Traumfrau sein sollte. Die Haarfarbe sei ihm egal, er setze jedoch auf viele Werte wie Herzlichkeit, Wärme, Treue, Loyalität, Leidenschaft, Humor, Lebensfreude, Ehrlichkeit, Stärke, Rückhalt und Empathie. Er wolle mit einer Frau «lachen, tanzen und das Leben geniessen». Sie solle ein «grosses Herz haben und Liebe spürbar machen, nicht nur sagen». Zudem müsse sie familienverbunden sein. Schliesslich steht für ihn Familie an erster Stelle. Auch gemeinsame Mahlzeiten im Familienverbund seien wichtig. Vielleicht ist es dazu schon gekommen: Denn nach dem rätselhaften Händchen–Bild veröffentlichte er auch einen kleinen Clip von einem Essen mit seinen Eltern.