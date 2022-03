Neue «Love Island»-Staffel: Erste Transfrau unter den Teilnehmenden

Sylvie Meis kann es kaum abwarten

Die siebte Staffel von «Love Island - Heisse Flirts & wahre Liebe» wird nach dem Auftakt am 21. März immer montags bis freitags sowie am Sonntag um 22:15 Uhr gezeigt. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung gibt es die neueste Folge auch via RTL+ zu sehen. Das Finale steigt am 11. April.