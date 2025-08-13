Neue «Love Island VIP»-Staffel mit Filip Pavlović und Stella Stegmann?

«Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP–Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts», heisst es in der Beschreibung der ersten Staffel der Show auf der Streamingplattform RTL+. Bei der zweiten Staffel dürfte sich wohl nicht viel ändern. Auf die Suche nach «schillernden Persönlichkeiten» machte man sich bei RTLzwei bereits im März. «Stars, die bereit für neue Abenteuer und vielleicht sogar die Liebe ihres Lebens sind», hätten ab sofort die Chance, sich zu melden, hiess es damals.