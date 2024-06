Neue Männer für Sarah Jessica Parker in «And Just Like That...»?

In dieser Woche sind Sarah Jessica Parker (59) und Kristin Davis (59) als Carrie und Charlotte für «And Just Like That...» durch die Strassen Manhattans auf und ab gestöckelt. In New York wird aktuell eine weitere Staffel des Serien–Spin–offs von «Sex And The City» gedreht. Und «And Just Like That...» geht in die nächste Runde mit frischen Gesichtern.