Neue Medical-Reihe «David und Goliath»: Klinik-Chaos hautnah

Rededuelle mit hohem Tempo

Besonders spannend wird das Aufeinandertreffen mit Klinikchefin Jelinek. Ulrike C. Tscharre (53) beschreibt die Zusammenarbeit mit Lou Strenger als «herrliches Duell» mit «unglaublich gutem Gespür für Timing». Die Schauspielerin hat Verständnis für ihre Figur, die mal nett und zugänglich ist, dann wieder abweisend und distanziert: «Ich empfinde es gar nicht so, dass Frau Jelinek hin und her schwankt. Sie hat schwierige Entscheidungen zu treffen und muss anders in ihrem Beruf funktionieren als zum Beispiel Dina Schwarz.»