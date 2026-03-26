Neue Musik: Andreas Gabalier hat eine «sehr kreative Phase»

Der österreichische Sänger und Musiker Andreas Gabalier (41) dreht nach einer Pause wieder auf. Er hat nicht nur kürzlich eine neue Tour angekündigt, sondern arbeitet auch schon seit einer Weile an frischer Musik. Und diesbezüglich scheint es gut zu laufen.
«Zeit für neue Songs», hatte er schon im Januar seinen Fans auf Instagram mitgeteilt. «Ich hab' seit Anfang Januar eine sehr kreative Phase, bin im Studio. Es ist eine sehr schöne Zeit», berichtet der Sänger jetzt im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung. Laut des Artikels treibe er daneben aktuell viel Sport und habe sich bewusst für eine Konzertpause entschieden gehabt. «Nach der jahrelangen Tour musste ich mal die Notbremse ziehen», erläutert Gabalier.
Mitte März hatte Gabalier zudem bei Instagram in einem Video aus dem Studio verraten, was er sich nach rund vier Jahren auf Tournee gedacht habe. Und zwar: «Ich zieh' mich zurück, um an neuen Liedern zu arbeiten [...]». Er wolle für seine Fans «in Zukunft auch wieder neue Musik parat [...] haben».
Im Herbst geht es auf die nächste Tour
Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Gabalier zu einem besonderen Jubiläum wieder auf Tour gehen wird. Er möchte das zehnjährige Jubiläum seines «MTV Unplugged–»Albums «im sehr persönlichen Rahmen mit publikumsnahen Konzerten in den schönsten Konzertsälen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz» feiern, heisst es auf seiner Webseite. Man habe sich bewusst für kleinere Konzerte im Gegensatz zu Auftritten in grossen Stadien entschieden.
Los geht es mit der Unplugged–Tour im Oktober. Die Jubiläumstournee führt Gabalier unter anderem nach Berlin, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Hamburg, München oder auch Dresden. Mehrere der Konzerte sind bereits ausverkauft. Alle Termine finden Fans auf der Internetseite des Sängers.
Andreas Gabalier beim ESC in Wien?
Er kann sich offenbar auch vorstellen, beim anstehenden Eurovision Song Contest (ESC) aufzutreten. Gefragt wurde Gabalier aber noch nicht, wie er gegenüber «Bild» durchklingen lässt: «Ob ich da hinpasse als Volks–Rock‹n›Roller in Lederhosen? Aber ja, wenn jemand auf mich zukommt, bin ich für alles zu haben.» Das grosse Finale steigt in diesem Jahr am 16. Mai in Wien.