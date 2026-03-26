Neue Musik: Andreas Gabalier hat eine «sehr kreative Phase»

«Zeit für neue Songs», hatte er schon im Januar seinen Fans auf Instagram mitgeteilt. «Ich hab' seit Anfang Januar eine sehr kreative Phase, bin im Studio. Es ist eine sehr schöne Zeit», berichtet der Sänger jetzt im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung. Laut des Artikels treibe er daneben aktuell viel Sport und habe sich bewusst für eine Konzertpause entschieden gehabt. «Nach der jahrelangen Tour musste ich mal die Notbremse ziehen», erläutert Gabalier.