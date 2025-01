Neue Musik im neuen Jahr: Auf diese Alben freuen wir uns 2025

Gemächlicher geht es in «The Longest Kiss», der ersten Single des kommenden Albums, zu. Dennoch geht es auch hier um die Liebe. «The longest kiss I‹ve ever had in my life / I think I›ve found my wife», heisst es unter anderem in den Lyrics. Der poppige Song kündigte im September den Longplayer «Dreams On Toast» an, der im März erscheint.