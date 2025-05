Neue Musik von Ed Sheeran: Sänger öffnet sein neues Handy für alle

«Nach all dem wollte ich einfach Freude und Technicolor erschaffen und die Kulturen in den Ländern, in denen ich auf Tour ging, erkunden», erklärt Sheeran. Die Platte wäre somit «auf der ganzen Welt entstanden» und in Goa, Indien, fertig gestellt worden. Weiter sagt er über die 13 neuen Songs: «Es ist eine echte Achterbahn der Emotionen von Anfang bis Ende, sie beinhaltet alles, was ich an Musik liebe und den Spass daran, aber auch wo ich im Leben als Mensch, Partner, Vater bin.»