Neue Netflix-Rolle für «Sherlock»-Star Martin Freeman

«Sherlock» und «Hobbit» – das sind die Serien– und Film–Produktionen, die man vornehmlich mit dem Schauspieler Martin Freeman (52) verbindet. Jetzt hat der Brite eine neue Netflix–Rolle an der Angel. Wie «Variety» berichtet, wird er in der neuen Agatha–Christie–Serie «The Seven Dials Mystery» zu sehen sein.