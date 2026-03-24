Neue Netflix-Serie «Jo Nesbø's Harry Hole»: Das erwartet die Krimifans

Wenn am 26. März die Netflix–Serie «Jo Nesbø's Harry Hole» an den Start geht, dürften viele Krimifans vor den Bildschirmen sitzen. Die Buchvorlage hat schliesslich bereits Erfolgsgeschichte geschrieben. Die neue Serie um den berühmten Antihelden Harry Hole stammt wie die Bücher aus der Feder des norwegischen Stars Jo Nesbø (65). Der Schriftsteller und Musiker gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Seine Bücher sind in 51 Sprachen übersetzt und haben sich über 60 Millionen Mal verkauft.