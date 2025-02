Neue Netflix-Show: Hat Herzogin Meghan von Pamela Anderson geklaut?

Der Trailer der Serie des «Baywatch»–Stars beginnt mit Sequenzen, in denen sie einen Gemüsegarten erntet. «Ich liebe es zu kochen», flötet sie in ihrer Landhaus–Küche. «Ich wollte die Dinge immer auf eine andere Ebene bringen.» Ebenso ist die Herzogin von Sussex in ihrem Werbevideo beim Kochen und Pflücken von Gemüse im Garten zu sehen. «Ich habe es immer geliebt, etwas ziemlich Gewöhnliches zu nehmen und daraus mehr zu machen», tönt Meghan – ähnlich wie Anderson.