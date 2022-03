Neue Netflix-Show: «The Ultimatum» stellt Paare auf Prüfstand

Auf Netflix ist aktuell die zweite Staffel der international beliebten Datingshow «Liebe macht blind» (Originaltitel: «Love is blind») zu sehen. In dem Sozialexperiment lernen sich Paare getrennt von einer Wand kennen und verloben sich, ohne sich je zuvor gesehen zu haben. Nach dem grossen Erfolg des Formats haben die «Liebe macht blind»-Macher nun eine neue Show für den Streamingriesen angekündigt: «The Ultimatum - Marry or Move On».