Neue «Peaky Blinders»-Serie: Jamie Bell für Hauptrolle bestätigt

Dass eine «Peaky Blinders»–Nachfolgeserie kommen würde, stand schon seit Längerem fest. Zwei Staffeln mit je sechs Episoden sind laut Netflix geplant. Die Show spielt ein Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das im Krieg zerbombte Birmingham soll wiederaufgebaut werden, doch dadurch entbrennt «ein brutaler Kampf von mythischen Ausmassen. Dies ist eine Stadt voller beispielloser Chancen und Gefahren. In ihrem blutgetränkten Herzen steht Duke Shelby (Bell): älter, weiser, ehrgeiziger und ganz sicher gefährlicher», heisst es von Netflix zur Handlung der neuen Serie.