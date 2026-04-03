Neue «Peaky Blinders»-Serie: Jamie Bell für Hauptrolle bestätigt

Der ehemalige «Billy Elliot»–Star Jamie Bell (40) übernimmt die Shelby–Dynastie. Wie Netflix bekannt gegeben hat, wird der Darsteller in der kommenden Sequel–Serie zu «Peaky Blinders» zu Duke Shelby, dem Sohn der originalen Hauptfigur Tommy Shelby (Cillian Murphy, 49). Im erst vor zwei Wochen erschienenen Sequel–Film «Peaky Blinders: The Immortal Man» hatte noch Barry Keoghan (33) die Rolle verkörpert. Doch in der kommenden Serie konnte oder wollte der vielbeschäftigte Jungstar nun offenbar nicht mitspielen.
Auch ein «Stranger Things»– und «James Bond»–Star im Cast
Neben Bell stösst ausserdem der aus dem Netflix–Welthit «Stranger Things» bekannte Charlie Heaton (32) zur Besetzung der Serie. Welche Rolle der Darsteller von Jonathan Byers in der rauen Gangster–Welt Birminghams übernehmen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Das Ensemble der Netflix–Serie komplettieren Jessica Brown Findlay («Downton Abbey», 38), Marvel– und «James Bond»–Star Lashana Lynch (38) sowie Lucy Karczewski.
Dass eine «Peaky Blinders»–Nachfolgeserie kommen würde, stand schon seit Längerem fest. Zwei Staffeln mit je sechs Episoden sind laut Netflix geplant. Die Show spielt ein Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das im Krieg zerbombte Birmingham soll wiederaufgebaut werden, doch dadurch entbrennt «ein brutaler Kampf von mythischen Ausmassen. Dies ist eine Stadt voller beispielloser Chancen und Gefahren. In ihrem blutgetränkten Herzen steht Duke Shelby (Bell): älter, weiser, ehrgeiziger und ganz sicher gefährlicher», heisst es von Netflix zur Handlung der neuen Serie.
Serienschöpfer Steven Knight (66), der «Peaky Blinders» einst erdachte und zuletzt auch das Skript zu «The Immortal Man» verfasst hatte, wird von Netflix mit den Worten zitiert: «Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, dass Jamie Bell die Rolle von Tommy Shelbys ältestem Sohn Duke übernimmt und dass Charlie Heaton ebenfalls zur Hauptbesetzung gehört. Es werden noch weitere spannende Besetzungsankündigungen folgen und ‹Peaky› ist wieder auf dem Vormarsch.»
Darum gehört Barry Keoghan nicht zum Serien–Cast
Das US–Branchenblatt «The Hollywood Reporter» spekuliert bezüglich der Nicht–Rückkehr von Barry Keoghan aus dem Streaming–Film «The Immortal Man», der Darsteller sei «wahrscheinlich einfach zu beschäftigt (und/oder ein zu grosser aufstrebender Star)», um auch für eine Streaming–Serie zurückzukehren. Ein Startdatum für das neue «Peaky Blinders»–Serienprojekt nennt Netflix noch nicht.
«Peaky Blinders» war ursprünglich im Jahr 2013 bei der britischen BBC gestartet. Die historische Gangster–Serie fand über den Streamingdienst Netflix weltweit ein grosses Publikum. Sechs Staffeln erschienen bis 2022. Der Film «Peaky Blinders: The Immortal Man» steht seit dem 20. März auf Netflix zum Abruf zur Verfügung.