Neue Podcast-Folge: Oliver Pocher und Amira bei «Promi Big Brother»?

«Jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung bringen»

Pocher versetzt offenbar auch Amira einen Seitenhieb: «Und ich bin weiterhin nicht bereit für eine neue Liebe. Da kann man sagen, was man möchte.» Dies dürfte eine Anspielung auf den Podimo–Podcast seiner Ex–Partnerin sein, den sie mit ihrem Bruder Hima hat. «Zum Thema Liebe kann ich noch sagen: Ich hab wirklich richtig Lust auf die Liebe jetzt mittlerweile», hatte sie in der ersten Folge von «Liebes Leben – mit Amira & Hima» erzählt und angedeutet, offen für eine neue Beziehung zu sein. «Also ich bin so was von bereit für die Liebe und ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch.»