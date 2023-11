Neue «Polizeiruf 110»-Konstellation kommt bei den Zuschauern gut an

Die neue deutsch–polnische Teamkonstellation im «Polizeiruf 110» kam bei den Zuschauern gut an. 7,81 Millionen Menschen verfolgten laut AGF Medienforschung am Sonntag um 20:15 Uhr den Fall «Cottbus Kopflos». Dies bedeutet einen Marktanteil von 26,5 Prozent. Eine starke Quote, die in einer Liga mit dem grossen Sonntagskrimi–Bruder «Tatort» spielt.