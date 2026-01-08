Neue Porträts von König Carl Gustaf und Königin Silvia veröffentlicht

Schweden blickt auf ein royales Jubiläumsjahr: König Carl XVI. Gustaf (79) feiert am 30. April, der traditionellen Walpurgisnacht, seinen 80. Geburtstag. Wenige Wochen später steht das nächste Grossereignis an – die Goldhochzeit mit Königin Silvia (82). Das Königshaus hat nun die ersten Details zu den geplanten Feierlichkeiten bekanntgegeben und zudem neue Porträts des Königspaars veröffentlicht, die auf Schloss Drottningholm geschossen wurden.