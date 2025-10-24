Neue private Fotos: Reese Witherspoons Sohn Deacon feiert Geburtstag

Reese Witherspoon sprach in einem früheren Interview in der «Drew Barrymore Show» mit ihrer Schauspielkollegin darüber, dass das Mutter–Dasein während der Schauspielkarriere nicht immer einfach war, dass sich die «Opfer aber wirklich gelohnt haben». Sie sagte: «Es gibt viele Kompromisse... Man hat das Gefühl, das ist es, was mich sonntags aufstehen lässt. Es sind nicht die Filme oder mein Job, es sind meine Kinder. Mutter zu sein ist wirklich toll, es ist ein grosser Teil meines Lebens. Ich würde sagen, es ist der grösste Teil meines Lebens.»