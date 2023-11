Neue «Pumuckl»-Folgen laufen an Weihnachten bei RTL

Neue «Pumuckl»–Serie ist sehr nahe am Original

In «Neue Geschichten vom Pumuckl» übernimmt der Schauspieler Florian Brückner (39) die Rolle des Neffen des berühmten Meister Eder, ursprünglich verkörpert von Gustl Bayrhammer (1922–1993). Regie führte der bayerische Erfolgsfilmemacher Marcus H. Rosenmüller (50). In weiteren Rollen sind unter anderem Frederic Linkemann (42), Milan Peschel (55) und Katharina Thalbach (69) zu sehen. Der Kabarettist Maximilian Schafroth (38) verlieh dem «Pumuckl» in der Neuauflage seine Stimme, die im Anschluss durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in den unverkennbaren Klang des verstorbenen Hans Clarin (1929–2005) umgewandelt wurde.