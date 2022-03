Neue Quiz-Show bei RTL: Hans Sigl und Günther Jauch duellieren sich

Revanche zwischen Sigl und Jauch

Am Montag, den 11. April, um 20:15 Uhr gehen Jauch und Sigl dann in ein weiteres Duell. Zu «Jauch gegen Sigl - Die Revanche» kommt «Der Bergdoktor» in Begleitung von Komiker und Moderator Wigald Boning (55), Schauspielerin Sophia Thomalla (32), Komiker und Kabarettist Torsten Sträter (55) und Sängerin Patricia Kelly (52). Steht es nach der zweiten Folge unentschieden, geht es in eine dritte Runde. Der Sieger geht mit einem Preisgeld von 50.000 Euro nach Hause.