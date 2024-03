Neue Ranking-Show: Darum moderiert Oliver Geissen jetzt für Sat.1

Oliver Geissen (54) präsentiert ab Montag (18. März, 20:15 Uhr) die neue Sat.1–Ranking–Show «Unsere Lieblinge». Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik werden darin Deutschlands grösste Comedians, Musiker oder Filmstars gewürdigt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Geissen, welche «Lieblinge» er hat, was er an Ranking–Shows reizvoll findet, wie es zu dem Job bei Sat.1 kam und wie lange er noch «Die ultimative Chartshow» bei RTL moderieren will.