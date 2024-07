Neue Reality-Serie: Das sind die «Real Housewives of Munich»

Künstlerin mit eigener Modemarke

Joana (46), eine ledige Designerin und Künstlerin, ist in Rumänien geboren und aufgewachsen. Als Jugendliche kam sie nach München, wo sie ihrer Leidenschaft für Mode und Kunst nachging. Heute betreibt sie ein Ladengeschäft mit eigener Marke. Ihre Kunst wird in mehrere Galerien präsentiert. Lebensgefährte Michael Ryl steht in ihrem Leben an ihrer Seite. Bei Instagram gab sie bereits erste glamouröse Einblicke in die Dreharbeiten zu «The Real Housewives of Munich».