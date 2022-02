Neue Regel bei «GNTM»: Diese Models sind im hohen Alter erfolgreich

Am 3. Februar 2022 ist es endlich soweit: Die 17. Staffel «Germany's next Topmodel» startet um 20:15 Uhr auf ProSieben. Drei reifere Frauen haben es dieses Mal in den Cast geschafft: Barbara ist mit 68 Jahren die älteste Kandidatin in der «GNTM»-Geschichte - gefolgt von Lieselotte (66) und Martina (50). «Ich wollte schon immer modeln und jetzt dürfen sich auch endlich ältere bewerben. Da dachte ich mir, jetzt könnte es vielleicht etwas werden», erklärte Barbara der Nachrichtenagentur spot on news bei den Dreharbeiten auf Mykonos. Einige Damen haben bewiesen, dass man in der Modelbranche auch im höheren Alter erfolgreich sein kann.