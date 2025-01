Neue Regel: Starttermin für 13. Staffel «The Voice Kids» steht fest

Wie Sat.1 an diesem Dienstag bekanntgegeben hat, wird die neue Staffel des «The Voice of Germany»–Ablegers für junge Talente am Freitag, 21. Februar 2025, an den Start gehen. Ab da wird die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen sein. Auf der Streamingplattform wird die erste Folge auch schon ab Freitag, 14. Februar 2025, zur Verfügung stehen.