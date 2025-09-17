Neue Regel und veränderte Location: So startet «Sommerhaus der Stars»

Jubiläumsbonus geht schnell in Rauch auf

Zum Jubiläum erhöht die Produktion die Gewinnsumme. Statt 50.000 Euro gibt es nun 75.000. Allerdings gibt es einen Haken. Die 25.000 Euro plus gibt es nur, wenn keiner raucht. Dass das Geld früher oder später in Rauch aufgehen wird, ist klar. Die Frage ist nur, wie schnell das geschieht. Zunächst nehmen sich die Raucher zurück. Doch als Dennis Lodi einzieht, brechen die Dämme. Er stiftet Marvin und Michael an. Das nimmt ihm vor allem Stefanie Schanzleh übel. Dies ärgert wiederum Tara, die ihren Hofnarr mit Zähnen und Klauen verteidigt.