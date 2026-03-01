Neue Regeln auf Capri: Was Urlauber wissen sollten

Dresscode für Capri?

Passend zu den neuen Regelungen dürfte sich an der Kleiderordnung für Capri auch in den kommenden Monaten nichts ändern. Es gibt keinen klassischen Dresscode für einen Besuch der Insel, aber besondere Schuhe sind schon seit Langem unerwünscht. Bereits seit den 1950ern und 1960ern ist es untersagt, Holzschuhe beziehungsweise Clogs zu tragen. Diese würden auf dem Kopfsteinpflaster viel Lärm verursachen. Ausserdem ist zu laute Musik untersagt. Damals war noch vom Radio die Rede, heutzutage sind natürlich auch das Smartphone und Bluetooth–Lautsprecher auf voller Lautstärke nicht gern gesehen.