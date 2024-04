Neue Rolle für Keanu Reeves: In dieser Satire soll er mitspielen

Darum geht es in «The Entertainment System Is Down»

Einzelheiten zur Handlung sind ebenfalls noch unter Verschluss, es werde sich aber wohl um eine Gesellschaftssatire handeln. Der Regisseur hatte schon 2022 im Gespräch mit dem Branchenmagazin angedeutet, worum es grob gehen wird. Sein neues Projekt spiele sich auf einem Langstreckenflug ab. «Schon kurz nach dem Start teilt die Besatzung den Fluggästen mit, dass das Unterhaltungssystem ausgefallen ist», erzählte Östlund. «Sie sitzen nun auf einem 15 oder 17 Stunden dauernden Flug ohne digitale Unterhaltung fest. Sie haben nicht die Bildschirme, an die wir in unserer heutigen Welt so gewöhnt sind. Es wird also eine Studie darüber sein, wie Menschen in diesem kleinen Labor, das ein Flugzeug ist, interagieren.» Das Drehbuch soll mittlerweile fertig sein.