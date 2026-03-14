Neue Romantikkomödie: Cameron Diaz dreht in New York

Denn Diaz spielt laut «Deadline» in dem noch namenlosen Projekt eine brotlose Kleinkünstlerin, die sich auf den Bühnen New Yorks als Stand–up–Comedian durchschlägt – und vor allem eines braucht: eine Krankenversicherung. Die findet sie auf denkbar ungewöhnlichem Weg: durch eine Scheinehe. Ihr Gegenüber ist «The Office»–Mitschöpfer Stephen Merchant (51), der nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch Regie führt und das Drehbuch mitgeschrieben hat.