Neue RTL-Show: Bei Hans Sigl messen sich die Promis

Das Format läuft bereits in Belgien und den Niederlanden und soll im Sommer 2022 in Deutschland ausgestrahlt werden. Schon in Kürze wird Hans Sigl unterdessen selbst Quiz-Gegner für Günther Jauch (65): Am 4. April bekommt es der Moderator mit dem «Bergdoktor»-Star zu tun. Die Quiz-Show «Jauch gegen Sigl» läuft ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) und wird einmal mehr von Oliver Pocher (44) moderiert.