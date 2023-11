Neue RTL-Show von Stefan Raab: Elton moderiert «American Ice Football»

Am 11. Februar werden in der nordamerikanischen Footballiga NFL die zwei besten Teams der Saison im Super Bowl LVIII aufeinandertreffen. Zur Einstimmung auf das US–Sportevent des Jahres hat RTL im kommenden Jahr ein besonderes Highlight im Programm. Beim «American Ice Football» geht es am 11. Februar 2024 ab 20:15 Uhr zur Sache, wenn vier aus deutschen Promis bestehende Teams in die Eis–Arena in Mannheim einlaufen.