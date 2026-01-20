Neue Sat.1-Daily «Ein Hof zum Verlieben» startet im März

Damit hält Sat.1 strikt an seinem Kurs fest. «Die Landarztpraxis» startete im Januar in ihre vierte Staffel und läuft mit 240 Folgen erstmals das ganze Jahr über. Neu dabei sind jetzt Ben Braun (46, «Der Bergdoktor») als Restaurantmanager Simon Hilgers sowie Dr. Viktoria «Vicki» Raichinger als weitere Ärztin, gespielt von Juliane Fisch (38, «In aller Freundschaft»). Ausserdem soll in diesem Jahr auch ein Spin–off zur Serie starten, in dem es um eine Praxis im fiktiven Wiesenkirchen–Nachbarort Weilhausen geht.