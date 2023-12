Neue Sat.1-Show «The Tribute»: Diese Stars sitzen in der Jury

Finalisten dürfen sich auf Live–Konzert in einer grossen Arena freuen

Wie der Sender am 10. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden die drei Musikexperten die Coverbands nach «Stimme, Performance und Sound» bewerten. Dabei geht es um die Frage: Wer kommt den grössten Musiklegenden wie Robbie Williams, Tina Turner oder Roxette am nächsten? «Wenn das Gesamtpaket Jury und Studiopublikum überzeugt, haben die Bands im Finale der Show die Chance auf ein Live–Konzert in einer grossen Arena», heisst es in der Mitteilung.