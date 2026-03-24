Neue Serie: Alicia von Rittberg wird zu Königin Silvia

Über den Inhalt der Event–Serie heisst es in der Mitteilung vorab: «Sommer 1972. Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch–brasilianischen Familie, die als Chefhostess im Organisationskomitee arbeitet. Und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden, der unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger leidet und den Spielen als Teil der schwedischen Delegation beiwohnt.» Aus einem zufälligen Zusammentreffen werde bald «eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs». Die Dreharbeiten sollen in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg stattfinden.