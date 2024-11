Neue Serie «Dune: Prophecy»: Wie «Game of Thrones» auf Spice

In seinem wendungsreichen Intrigenspiel muss sich die «Dune»–Serie nicht vor dem Goldstandard in dieser Hinsicht, dem vielfach ausgezeichneten Fantasy–Spektakel «Game of Thrones», verstecken. Statt Kleinfinger oder der roten Priesterin flüstern hier die späteren Bene Gesserit den Weltherrschern ins Ohr, um schon Generationen im Voraus den weiteren Weg der Menschheit zu lenken.