Neue Serie «Fallen»: Zwischen «Maxton Hall» und «Twilight»

Doch während die Kinoversion eher verhalten aufgenommen wurde, hat die Serie auf Basis des beliebten Jugendromans – in Deutschland als «Engelsnacht» erschienen – grosses Erfolgspotenzial. Schliesslich erinnert das Setting zumindest auf dem Papier an den globalen Amazon–Hit «Maxton Hall» aus Deutschland. Nur dass diese Internatsserie keinen übernatürlichen Background hat und glamouröser daherkommt als «Fallen». Die neue Serie ist eine deutsch–schweizerische Produktion, ist aber in englischer Sprache – in Budapest – gedreht.