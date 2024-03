Neue Serie «Helgoland 513»: Dystopische Wagenburg «Made in Germany»

Das gelingt dank der geografischen wie zeitlichen Nähe. Hier geht es nicht um das New York im Jahr 2450, «Helgoland 513» kehrt vor der eigenen Haustür und das keine 15 Jahre von der Gegenwart entfernt. Nach realer Inspiration musste nicht lange gesucht werden: Punks, die aus Protest (und dank des Deutschlandtickets) nach Sylt reisen, gegen die vermeintliche Zweiklassengesellschaft demonstrieren – nur um dort von manch Villenbesitzer wie Aussätzige gefürchtet und somit in ihrer Theorie bestätigt zu werden. In einigen Köpfen gibt es die soziale Rangliste aus «Helgoland 513» längst.