Neue Serie über die Royals kommt: Roman von Omid Scobie wird verfilmt

Ende vergangenen Jahres war Omid Scobie (43) noch mit seinem Enthüllungsbuch «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» über die britische Royal Family in aller Munde. Jetzt arbeitet der Vertraute von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) an einem Roman mit dem Titel «Royal Spin», der anschliessend als Serie verfilmt werden soll. Der brisante Inhalt: ein Blick hinter die Kulissen des Buckingham Palastes.