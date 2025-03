Neue Serie zum Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni

Damit ist es die zweite Produktion, die sich mit dem Streit der Schauspieler beschäftigt. Vor zwei Wochen präsentierte das Unternehmen ITN Productions die Dokumentation «He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni». Während sie in einer 90–minütigen Fassung laut «Variety» bereits beim britischen Sender Channel 5 ausgestrahlt wurde, wird eine einstündige Version am heutigen Montag in den USA zu sehen sein. Zudem sei sie dort auf Streamingdiensten verfügbar.