Neue Serienhauptrolle für Michelle Pfeiffer

Pfeiffer ist in erster Linie für ihre Filmrollen bekannt, obwohl sie sich in den letzten Jahren mehr ins Fernsehen gewagt hat. So spielte sie kürzlich die Rolle der Betty Ford in der Showtime–Serie «The First Lady» (2022). Ausserdem erhielt sie eine Emmy– und eine Golden–Globe–Nominierung für ihre Arbeit in dem HBO–Film «The Wizard of Lies» (2017).